2023/02/20 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع قانون...

ظهرت المقالة المالية البرلمانية: الموازنة ستتجاوز 140 مليار دولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية البرلمانية: الموازنة ستتجاوز 140 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية البرلمانية: الموازنة ستتجاوز 140 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).