بالوثيقة .. توجيه من التربية بخصوص نقل وتدوير الادارات المدرسية

2023/02/20 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزارة التربية ، اليوم الأثنين ، المديريات العامة في المحافظات بالتريث في نقل وتدوير الادارات المدرسية إلى نهاية العام الدراسي حفاظا على سير العملية التربوية.

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توجيه من التربية بخصوص نقل وتدوير الادارات المدرسية المركز الخبري الوطني.

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