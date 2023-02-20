2023/02/20 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق زيدان يعتبر النسب اساس الهيكل العائلي في كل مجتمع حيث يرتبط افراد العائلة بصلة وحدة الدم وهي نعمة عظيمة اولاها الله سبحانه وتعالى للمجتمعات البشرية مما جعل موضوع حفظ النسب يحتل مكانة مهمة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نفــي النـسب بيـن الحكم الشرعي والبصمـة الوراثيـة المركز الخبري الوطني.

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