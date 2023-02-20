اعتقال متهم بتجارة البشر في كربلاء واحباط عملية بيع طفل

2023/02/20 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الوكالة في بيانه ، أن “مفارزنا تمكنت من نصب كمين محكم لمتهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة (الحشيشة) في بغداد “.

وأضافت، أن “مفارز كربلاء تمكنت أيضا من القبض على متهم اخر بالجرم المشهود كان يحاول بيع طفل يبلغ من العمر شهرين بمبلغ قدره ثلاثون ألف دولار امريكي”.

وأشار البيان الى، أن “عمليات الاختراق والكمائن نفذت من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة، وقد حققت نتائج في مكافحة هذه الجرائم والحد منها، واتخذت الإجراءات القانونية اصوليا”

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