جهاز المخابرات الوطني يعتقل متهم بتهريب مليون دولار خارج العراق

2023/02/20 | 14:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الجهاز في بيانه أنه “استناداً الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة المتعلقة بملاحقة مرتكبي جرائم تهريب العملة الأجنبية والمتلاعبين بسعر الصرف، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على أحد المتورطين بهذه الجرائم وبحوزته مبلغ (1.410.000) مليون واربعمائة وعشرة الاف دولار، و(300.000) ثلاثمائة ألف يورو معدة للتهريب”.

وأكد الجهاز “مضيه بملاحقة المضاربين ومهربي العملة وكونه حصناً منيعاً للوطن والمواطن ضد مهددات الأمن القومي الداخلية والخارجية”.

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