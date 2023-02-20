هيئة النزاهة: استقدام رائد شاكر جودت بتهمة الاختلاس

2023/02/20 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة الأسبق، رائد شاكر جودت، بتهمة إحداث الضرر العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر استقدام المُتَّهم قائد قوات الشرطة الاتحاديَّة السابق وخمسة مُتَّهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7 مليارات دينار"، مُبيّنةً أنَّ "تلك المبالغ خاصَّة بتجهيز موادّ احتياطيَّةٍ وتدريع عجلاتٍ عسكريَّـةٍ من قبل إحدى شركات التجارة العامَّة خلال المُدَّة بين عامي2014 - 2016 ".

وأضافت أنَّ "أمر الاستقدام جاء استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقيِّ، وبدلالة موادّ الاشتراك 47-48-49 منه".

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