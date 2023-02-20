التومان يواجه انهياراً غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الإيراني

2023/02/20 | 14:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يستمر انهيار العملة الإيرانية أمام العملات الصعبة في ظل عجز السلطات عن احتواء الأزمة المستفحلة، بعد أن ناهز سعر الدولار الواحد 50 ألف تومان إيراني، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الاقتصاد الإيراني.وذكرت صحيفة “جهان صنعت” في تقرير لها، تابعته ايرث نيوز، ان بعض الأخبار التي تتداول في الوسط الإيراني […]

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