وزير الخارجية: الهدف من زياراتنا الى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي

2023/02/20 | 14:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي: الوفد العراقي الذي زار واشنطن كان يتكون من قطاعات مختلفة حسين: هدف الزيارة إلى واشنطن كان يتعلق بالقطاع الاقتصادي حسين: السياسة النقدية كانت ضمن أجندة زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن حسين: ناقشنا القضايا … Readmore

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