زيلينسكي: زيارة بايدن ستؤثر على ساحات القتال وستبقى في الذاكرة للأبد

2023/02/20 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، الإثنين، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبلاده، سيكون لها تأثير على ساحة القتال.

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