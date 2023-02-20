اعتقال 24 متهماً بتهريب النفط وضبط 350 ألف لتر بحوزتهم في مدن متفرقة

2023/02/20 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن اعتقال 24 متهما وضبط أكثر من 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة في مدن متفرقة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه تم اعتقال 24 متهماً وضبط أكثر من 350 ألف لتر من النفط المهرب ومشتقاته في محافظات صلاح الدين، كركوك، القادسية، واسط، البصرة، ديالى، النجف، كربلاء، إضافة إلى عدد من الأوكار التي تستخدم في عمليات التخزين.

وأضاف أنه جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.

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