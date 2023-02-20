2023/02/20 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إنهاء اعمال البناء في سد خنس بدهوك، والذي يعتبر ثاني أكبر سد في المحافظة.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات بالحكومة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القدرة التخزينية للسد تبلغ 7 ملاين متر مكعب، وبلغت تكلفة بناءه 9 مليارات و218 مليون دينار".من جهته، أكد مدير سد دهوك فرهاد محمد أن "جميع اعمال البناء في سد خنس قد اكتملت وتم البدء بتجربة قوة ومقاومة السد".

واضاف، "تم ملء السد بمراقبة لجنة من مديرية سد دهوك لمعرفة أي قصور في العمل قد يكون موجوداً حيث سيتم اعداد تقرير بذلك وتقديمه للمديرية العامة للسدود في وزارة الزراعة والري في حكومة إقليم كردستان".

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