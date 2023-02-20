محجتون غاضبون يقطعون طريق كركوك - بغداد

2023/02/20 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أغلق محتجون غاضبون الطريق الرابط بين بغداد وكركوك المار بناحية هبهب في ديالى إثر حوادث سير ودهس وقعت على الطريق في الأسابيع الماضية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من سكان مدينة هبهب تظاهروا، ظهر اليوم، وقطعوا الطريق لفترة وجيزة احتجاجاً على كثرة حوادث السير والدهس عليه.

وأشار شخص يدعى "عبد الوهاب علي"، وهو أحد منظمي الاحتجاج لـ(بغداد اليوم)، إن طريق كركوك - بغداد شهد في الأيام الماضية حوادث متكررة وأعدادها "غير مسبوقة بحيث باتت معظم العائلات منكوبة بفقد طفل أو شاب أو مسن.



قطعناه موقتاً ونطالب بوضع مطبات عليه تجبر السائقين على تخفيف السرعة".

وتوجد تخسفات كثيرة على هذا الطريق الحيوي الذي يربط شمال العراق بوسطه وجنوبه وتمر عليه مئات الشاحنات يومياً.

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