اعتقال 24 متهما وضبط 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة بـ8 محافظات

2023/02/20 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، اعتقال 24 متهما وضبط 350 ألف لتر من المشتقات النفطية المهربة في ثمان محافظات.

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