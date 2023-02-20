إيران تنفي تخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 % والوكالة الدولية تستنفر فريقها للمراقبة

2023/02/20 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021 © ا ف ب/ارشيف جو كلامار طهران (أ ف ب) – نفت إيران الاثنين التقارير الصحافية التي نشرت في اليوم السابق والتي تفيد باكتشاف مفتشين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يورانيوم مخصب بنسبة 84 […]

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