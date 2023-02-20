2023/02/20 | 15:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالله: بيت العائلة الإبراهيمية يمثل رفضا لنظرية مسؤولية الدين عن الحروب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/20 | 15:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالله: بيت العائلة الإبراهيمية يمثل رفضا لنظرية مسؤولية الدين عن الحروب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالله: بيت العائلة الإبراهيمية يمثل رفضا لنظرية مسؤولية الدين عن الحروب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).