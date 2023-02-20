السوداني يوجه بإنهاء ملف دار الأوبرا المتعطل

2023/02/20 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بضرورة إنهاء ملف دار الأوبرا المتعطل.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً ناقش مشروع تشييد […]

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