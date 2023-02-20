2023/02/20 | 15:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عند تصميم المطبخ من أهم النقاط التي يفكر فيها الجميع هي استغلال كل ركن به، ومن الأماكن التي يفكر الجميع استغلالها بأكثر من طريقة هي المنطقة الموجودة أسفل الحوض، على الرغم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغراض لا يجب تخزينها تحت حوض المطبخ..



منها العبوات البلاستيكية المركز الخبري الوطني.

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