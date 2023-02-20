قطار وجدول أعمال مختلف.. كيف وصل بايدن إلى كييف؟

2023/02/20 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سافر على متن قطار من الحدود البولندية إلى كييف في رحلة استغرقت قرابة 10 ساعات.

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