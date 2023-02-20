وزارة التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية بين المدارس

2023/02/20 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي الحالي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ينقل الطالب داخل المديرية في حال نجاحه أو الاكمال بدرس او درسين في امتحانات نصف السنة استناداً الى واقع الحال الصادر عن مدرسته"، مبينةً أنه "يمكن نقل الطالب داخل المديرية او بين المديريات العامة عند ثبوت إنتقال السكن من خلال كتاب رسمي صادر من المجلس البلدي له و لأفراد عائلته بغض النظر عن النجاح او الاكمال في امتحانات نصف السنة".

واشارت الى أنه "لا يجوز نقل الطلبة من المدارس الصباحية الى المدارس المسائية"، مبينةً أنه "يتوقف النقل بعد تاريخ 31 /3 /2023 مهمـا كانت الاسباب وذلك لأمور تتعلق في بيانات الدفتر الالكتروني في مراكز الفحص"، فضلاً عن تزويد المراكز بموافقات النقل لتعديل بيانات الطلبة، وتتحمل المديريات العامة مسؤولية مخالفة التعليمات وتبعاتها".وتابعت: "فيما يخص طلبة الصف السادس الاعدادي (حصراً)، تكون موافقة المديرية العامة للتقويم والامتحانات شرطاً للنقل ويتم توحيد الطلبات في المديريات العامة وترسل لهم اسبوعياً من خلال معتمدي المديريات حصراً مرفقاً معها البيانات المطلوبة آنفة الذكر"، لافتةً الى أنه "لا يجوز ارسال المواطنين الى المديرية العامة للتقويم والامتحانات مباشرة".

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