ارتفاع مبيعات البنك المركزي العراقي للحوالات الخارجية من الدولار في مزاد اليوم الاثنين

2023/02/20 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي للحوالات الخارجية من الدولار الأمريكي في مزاد اليوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية.

كما ان البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 122 مليونا و 650 الفا و 817 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

بالإضافة إلى ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 85 مليونا و850 ألفا و817 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 36 مليونا و800 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

كما ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 140 شركة.

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