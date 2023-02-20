اليابان تتعهد بـ 5.5 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا

2023/02/20 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب)

أعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، الاثنين، أنّ اليابان ستقدّم دعماً مالياً جديداً لأوكرانيا بقيمة 5,5 مليار دولار، وذلك قبل أيام من الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها خلال ندوة لمؤسسة فكرية: «لا تزال هناك حاجة إلى مساعدة الأشخاص الذين دمّرت الحرب سبل عيشهم، ولإصلاح البنية التحتية المدمّرة.



قرّرنا تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 5,5 مليون دولار».

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