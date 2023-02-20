2023/02/20 | 16:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوجه بإنهاء ملف دار الأوبرا "المتعطل" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/20 | 16:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بإنهاء ملف دار الأوبرا "المتعطل") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بإنهاء ملف دار الأوبرا "المتعطل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).