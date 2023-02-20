2023/02/20 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تسبب انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط على سواحل محافظة شمال سيناء والعريش في حالة من الذعر بين المواطنين، حيث انحسرت مياه البحر المتوسط في مطروح إلى 10 متر، في ظاهرة تحدث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة المركز الخبري الوطني.

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