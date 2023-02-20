سفينة مساعدات مصرية لمنكوبي زلزال سوريا تصل ميناء اللاذقية

2023/02/20 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت سفينة مصرية مُحملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى سوريا، الاثنين، لدعمها في مواجهة الزلزال المُدمر، حسب بيان للرئاسة المصرية.

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