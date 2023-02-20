رسمياً.. العنكوشي رئيساً لنادي الديوانية من جديد

2023/02/20 | 16:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تشكيل هيئة مؤقتة جديدة لنادي الديوانية الرياضي.وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة فإن العنكوشي سيترأس الهيئة المؤقتة التي تضم أيضاً 7 أعضاء آخرين.وبحسب كتاب الأولمبية أيضاً، فإن نادي الديوانية يتوجب عليه إرجاء الانتخابات خلال فترة ثلاثة أشهر.

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العنكوشي رئيساً لنادي الديوانية من جديد أولاً على ايرث نيوز.

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