التعليم: تشكيل لجنة عليا لدراسة إمكانية استحداث وفتح جامعات جديدة

2023/02/20 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن تشكيل لجنة عليا لدراسة إمكانية استحداث وفتح جامعات جديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، إن "وزير التعليم العالي نعيم العبودي، وجه بتشكيل لجنة عليا وصوتت عليها هيئة الرأي الشهر الماضي، لدراسة إمكانية استحداث وفتح جامعات جديدة لاستيعاب مؤشر الزيادة في إعداد الطلبة"، مبيناً أن "اللجنة أخذت على عاتقها دراسة المؤشرات الخاصة بحاجة المحافظات إلى جامعات جديدة وفق مسارات عديدة".

وأوضح، أن "مسارات اللجنة تتضمن دراسة وتقدير الفجوة بين زيادة مؤشر النمو السكاني والطاقة الاستيعابية للجامعات على مستوى المحافظات، فضلاً عن تحديد التخصصات المطلوبة في ضوء خطة التنمية وحاجة المجتمع، ومراعاة المعايير العالمية في هذا المجال، إضافة إلى ترتيب الأولويات المسؤولة عن صياغة خطط قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

واضاف، أنه "ضمن منظور الأولويات المدروسة استناداً إلى أعداد مخرجات الدراسة الإعدادية والطاقة الفعلية للجامعات ومؤشر الفجوة بينهما، فإن المحافظات جرى تصنيفها إلى فئات وكل فئة تقتضي خطة قريبة أو متوسطة أو بعيدة المدى لاستحداث جامعات تستجيب لمتغيرات الأثر السكاني وتحقق أهداف التنمية المستدامة".

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