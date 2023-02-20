2023/02/20 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

- قال تعالى: (بِسْمِ اللَّـهِ

الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ - لَقَدْ

مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ

أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

آي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة النبيّ (ص) بزوغ فجر جديد للانسانية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة النبيّ (ص) بزوغ فجر جديد للانسانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).