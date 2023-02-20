2023/02/20 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهافت المحتوى التافه قيس الدباغ منذ قديم الأزل والمجتمعات منقسمة على نفسها انقسامات شديدة وينتشر فيها عامل رئيسي وغالب وهو عامل وقوف المجتمع ككل مع أي فكرة أو موضوع يتلون بلون الفضيلة حتى الذين يتعاملون مع الرذيلة ويكسبون منها ارباحهم و يتظاهرون ضدها ويعلنون شيء ويضمرون آخر ولكن الأمر الثابت أن كتلة الرذيلة هي كتلة […]

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