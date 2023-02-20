خبير قانوني: انتخابات الجمعيات الفلاحية شهدت تحديًا للقانون ويجب الغاؤها

2023/02/20 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير القانوني محمد جمال، اليوم الاثنين، ان انتخابات الجمعيات الفلاحية شهدت خروقات وتحدياً صريحًا للقانون، ويجب الغاؤها.

وقال جمال في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "انتخاب أشخاص غير منتمين للهيئة العامة للجمعيات الفلاحية هو تحدٍ صريح للقانون".

وأضاف أن "على القضاء إلغاء هذه الانتخابات لأنها تحدٍ واختراق واضح وصريح للقانون، ولم تمتثل للشروط، وفيها مجاملات صريحة، وكان يجب على القاضي الذي حضر في الانتخابات تشخيص كل تلك الخروقات".

ويوم امس الاحد، كشف القيادي في إئتلاف دولة القانون، تركي جدعان، عن تقديم طلب قد يجعل انتخابات اتحاد الفلاحين "على المحك".

وقال جدعان في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "رغم إيماننا بأن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لم يقدم أي شيء منذ سنوات وحان الوقت لمراجعة شاملة لقوانينها وصلاحياتها والتحقيق في كل الملفات التي تم نشرت في السابق، الا اننا نتعامل معها بالوقت الراهن كواقع حال".

وأشار الى، انه "سيقدم طلبا رسميا الأسبوع المقبل من أجل بيان آليات الانتخابات الأخيرة ومدى شفافيتها خاصة مع وجود معلومات تتحدث عن مخالفات وهناك قيود على البعض" حسب قوله.

وأكد جدعان، انه "لا يمكن الجزم بهذه المعلومات وننتظر التحقيق بها لبيان حقيقة المشهد العام" مبينا انه "اذا ما تأكدت تلك المعلومات سيكون وضع الانتخابات على المحك والقرار يبقى رهن المحاكم المختصة".

وأضاف "أننا نؤمن بتجميد الاتحادات والفعاليات بالوقت الراهن من أجل صياغة قوانينها وإعادة تنظيمها وفق آليات تخدم الصالح العام خاصة وانها عانت من سلبيات كبيرة في السنوات الماضية".

يذكر ان المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق أقيم في 9 شباط 2023 على قاعة نادي النفط الثقافي ببغداد، بحضور 107 من أعضاء الهيئة العامة .

وكشف النائب عن إئتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، عن عزم مجلس النواب، التحقيق بقضية انتخاب رئيس الاتحاد العام للجمعيات" مشيرا الى "أنه مدان بقرار قضائي ومحكوم بالسجن خلال السنوات الماضية".

وقال الساعدي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب من خلال لجانه المختصة سيجري تحقيقاً بقضية انتخاب رئيس للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية لأن عليه حكم بالسجن سابقا"، مشيرا الى أنه "ستتم محاسبة أي شخص وجهة مسؤولة يثبت تقصرها بهذا الملف المهم" وفقاً لقوله.

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