2023/02/20 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير استقبل سلطان طائفة البهرة في الهند مفضل سيف الدين، والوفد المرافق له، حيث رحب السوداني بالوفد الضيف، وأكد أن العراق يمتلك ثرورة حقيقية تتمثل بالتنوع الديني والإثني الغني، وهو ميزة لهذا الشعب جعلته منفتحاً على جميع شعوب العالم وثقافاتها، ومتبنياً قيم الحوار البنّاء بين الأديان والطوائف".

وبين رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان أن "العراق يرحب بالتواصل الثقافي والإنساني النبيل، وقد انتهج خطاب الاعتدال والتقارب في مواجهة خطاب الكراهية والتطرّف، بوصفه مساراً لترسيخ السلام والتعايش في أرجاء المنطقة والعالم".

من جانبه، أعرب سلطان طائفة البهرة بحسب البيان عن "شكره حسن الضيافة والاستقبال، وعبّر عن اعتزازه بزيارة العراق، أرض الأنبياء والأوصياء، ومرتكز التنوع الحضاري والديني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يستقبل سلطان طائفة البهرة بالهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).