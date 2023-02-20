اختناقات مرورية تشل حركة السير داخل المنطقة الخضراء

2023/02/20 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، اختناقات مرورية في عدد من الطرق الرئيسة والتقاطعات.

واظهرت صور ، حصول زخم واختناق مروري شل حركة السير داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

إلى ذلك شهد تقاطع صلاح الدين اختناقات مرورية شديدة من جميع الاتجاهات ما ادى الى تشكل طوابير طويلة من المركبات.

فيما شهد كل من جسر القادسية وسريع البياع والدورة زخما مروريا، كما هو الحال عند تقاطع المصافي القريب من السريع الحولي الرابط لبغداد بالطريق الدولي من جهة المحمودية وناحية الرشيد والذي فتح مؤخرا.

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