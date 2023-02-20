أول إنتاج إماراتي-إسرائيلي.. الكشف عن سفينة عسكرية

2023/02/20 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الإمارات وإسرائيل، الاثنين، عن أول سفينة عسكرية غير مأهولة (دون قبطان) تم إنتاجها بواسطة شركات دفاعية من البلدين، في خطوة تعكس العلاقات العسكرية المتنامية بينهما.

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