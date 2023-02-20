الاستثمار النيابية: التعديل الرابع سيساهم في جذب الاستثمارات الصناعية

2023/02/20 | 17:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي سيساهم بشكل كبير وفعال في جذب الاستثمارات الصناعية فضلا عن امتيازات لإصحاب المصانع.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقاه/ […]

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