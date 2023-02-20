نائب رئيس البرلمان: الموازنة ستصل مجلس النواب الأسبوع المقبل

2023/02/20 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد محسن المندلاوي ، النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، الاثنين، ان مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل ، جاء ذلك بعد اتصال هاتفي اجراه مع وزير المالية طيف سامي .

وأكد المندلاوي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، على “أهمية وصول مشروع قانون الموازنة قريباً إلى المجلس والبدأ بمناقشة بنودها و اجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة المالية ، بما يضمن التطبيق السليم للمنهاج الحكومي ، لا سيما دعم الطبقات والشرائح الفقيرة وضمان استمرارية توفير المواد الاساسية من خلال السلة الغذائية ، وكذلك تأمين رواتب الموظفين والتخصيصات المالية اللازمة للتعيينات الجديدة” .

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