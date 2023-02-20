محذرا من خيارات اخرى.. الدهلكي يدعو السوداني للتدخل بشان حادثة قرية الجيايلة في ديالى

2023/02/20 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ، الى التدخل الفوري والعاجل لردع المليشيات الارهابية التي استباحت دماء الابرياء في وضح النهار دون خوف او خشية من اي رادع امني ، معتبرا استهداف زمر ارهابية ميليشاوية للمدنيين الابرياء في قرية الجيايلة بقضاء الخالص بوضح النهار وامام انظار الجميع ما ادى الى استشهاد عدد من المدنيين بينهم نساء وجرح اخرين هو استهانة واضحة بالقانون والدولة والسلم المجتمعي.

وقال الدهلكي في بيان ، اننا “في الوقت الذي نستنكر فيه هذا العمل الارهابي الجبان من قبل الميليشيات المنفلتة في محافظة ديالى، فاننا نحمل القوات الأمنية المسؤولية الكاملة وندعوها الى القيام بواجبها في مسك الارض والقصاص العادل من الجناة وارسال رسالة اطمئنان الى العوائل المذعورة لضمان عدم تكرار هكذا احداث مؤسفة”، محذرا من “الذهاب الى خيارات اخرى دولية وقانونية لحماية اهلنا العزل في حال عدم تدخل القائد العام شخصيا اوعدم قدرة القوات الامنية الحفاظ على ارواح المواطنين “.

واضاف الدهلكي، ان “خروج المليشيات وتنفيذ جرائمها في وضح النهار ودون خشية من القوات الامنية هي ظاهرة خطيرة جدا ودليل واضح على خروج زمام السيطرة من ايدي الدولة وهو تحدي للدولة والقانون والسلم المجتمعي وهو امر حذرنا منه سابقا في حادثة قرية نهر الامام ولم نرى اي رادع وهاهي اليوم تتكرر بعد غياب الرادع”.

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