السفيرة الامريكية في بغداد: الشراكة الشاملة تعني مساعدة اقتصاد العراق

2023/02/20 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

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السفيرة الامريكية في بغداد:

ناقشت اليوم مع فريق الاتصال الاقتصادي للعراق نتائج الزيارة الأخيرة لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

والوفد المرافق له إلى واشنطن. #الشراكة_الأمريكية_العراقية_الشاملة تعني مساعدة #اقتصاد العراق على الازدهار والاكتفاء الذاتي من الطاقة وخلق #الوظائف وتحقيق النتائج.

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