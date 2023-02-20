أسعار الدولار الآن وجمود بتداوله في

2023/02/20 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يشهد السوق "الموازي" لبيع وشراء الدولار الامريكي، الأثنين، جموداً في تداول العملة.

ووفق مصادر لـ (بغداد اليوم) فأن "سعر بيع الدولار، حالياً في محال الصرافة بلغ 1530 ديناراً (153 ألف دينار للمائة دولار)".

بينما الشراء – وفقاً للمصدر - 1510 دنانير (151 ألف دينار للمائة دولار).

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، رئيس الوفد العراقي الذي زار واشطن مؤخرا، قد طمأن الشعب العراقي "بان الدولار والدينار في الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك استقرار للدولار وهي مسألة وقت".

وأكد حسين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين بمبنى الخارجية، ان "أسعار صرف الدولار ستتجه نحو الاستقرار" على حد قوله.

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