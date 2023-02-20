الانواء الجوية تلخّص لـ(بغداد اليوم) حالة الطقس في العراق حتى نهاية الاسبوع - عاجل

2023/02/20 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لخصت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس من اليوم وحتى نهاية الاسبوع الخميس، والذي سيشهد سقوط امطار متفرقة جنوبي البلاد.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية عامر الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحالة الجوية في البلاد خلال الساعات الـ24 القادمة تتلخص بوجود طقس صحو مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لكنها متفاوتة بين الاجزاء الشمالية والوسطى والجنوبية، حيث ستتراوح في الجنوب بين 21-23 درجة".

واضاف، انه "وفق توقعات قسم الانواء الجوية سيكون هناك هطول للامطار بشكل خفيف ومتفرق في المحافظات الجنوبية يوم الخميس المقبل، لكن لن تكون هناك اية تغييرات كبيرة في الاجواء المناخية من ناحية هطول امطار غزيرة او انخفاض في درجات الحرارة بشكل حاد".

واشار الى ان "الانواء تجري تحديثا على حالة الطقس كل 12 ساعة لذا فانه في حال حصول اية متغييرات طارئة ستصدر بيانات تحذيرية قبل 24 ساعة خاصة مع هطول امطار غزيرة او موجات برد لاننا نتعامل مع متغيرات مناخية".

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