2023/02/20 | 17:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ديالى يدعو الحكومة الى التدخل العاجل لردع المليشيات الارهابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/20 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى يدعو الحكومة الى التدخل العاجل لردع المليشيات الارهابية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ديالى يدعو الحكومة الى التدخل العاجل لردع المليشيات الارهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).