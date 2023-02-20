الذهب يصعد مع هبوط الدولار وترقب بيانات اقتصادية أميركية

2023/02/20 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، وسط تراجع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أميركية وشيكة تقدم صورة أوضح لمسار رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1844.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1135 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر في الجلسة السابقة.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1853.50 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "ما زلنا نتطلع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأرباع القادمة، لكن على المدى القريب أعتقد أن تذبذب أسعار الذهب سيستمر تشير البيانات الاقتصادية الأميركية إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي".

وقدمت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي دلالات على مرونة الاقتصاد الأميركي وزيادة فرص العمل المتاحة في سوق العمل، مما أثار مخاوف من إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

ويركز المستثمرون على بيان اجتماع يناير للجنة السوق المفتوحة الاتحادية لشهر يناير وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركية.

وأشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لتقليص التضخم سعيا لتحقيق هدف البنك المركزي بوصوله إلى اثنين بالمئة.

وهبط مؤشر الدولار قليلا اليوم عن المستوى الأعلى له خلال أكثر من شهر الذي سجله يوم الجمعة، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الأخرى.

وتتوقع أسواق المال الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقل قليلا عن 5.3 بالمئة بحلول يوليو.

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم المتزايد ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.75 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 922.29 دولار كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1505.44دولار.

ومن المتوقع أن يكون النشاط في السوق محدودا نسبيا اليوم الاثنين بسبب عطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يصعد مع هبوط الدولار وترقب بيانات اقتصادية أميركية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يصعد مع هبوط الدولار وترقب بيانات اقتصادية أميركية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).