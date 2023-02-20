2023/02/20 | 17:45 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: ctxQyCAqk2I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتح نافذة التقديم .. الحماية الاجتماعية في رأي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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