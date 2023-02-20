ضمن مبادرة بركات الانوار المحمدية.. العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن ارسال (30) مريض بالاورام الى العمرة

2023/02/20 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاثنين، عن نيتها ارسال ثلاثين من مرضى

الأورام السرطانية الذين يتعالجون في

مستشفياتها الى أداء العمرة مجانا

وتتكفل العتبة المقدسة بنفقات عمرتهم

ضمن مبادرة بركات الانوار

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