تأهيل وتحديث وتوسعات في اقسامه.. مستشفى الامام زين العابدين (ع) يقدم خدماته في حلته الجديدة

2023/02/20 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

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شهد مستشفى الامام زين العابدين (عليه

السلام) التعليمي التابع لهيئة الصحة

والتعليم الجامعي في العتبة الحسينية

المقدسة عمليات توسعة وتأهيل وتطوير

لكثير من اقسامه وبناياته، شملت زيادة

الطاقة الاستيعاب

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