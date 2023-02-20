عمليات جراحية وخدمات طبية.. العتبة الحسينية تطلق مبادرة بركات الانوار المحمدية للعلاج المجاني

2023/02/20 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق العتبة الحسينية المقدسة، مبادرة

بركات الانوار المحمدية المجانية

الجديدة لعلاج المرضى في مستشفياتها

بمناسبة ذكرى ولادات اهل البيت الاطهار

(عليهم السلام) في شهر شعبان المعظم

والتي تشمل اجراء عمليات

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