2023/02/20 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكدت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الاثنين، إن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني ستتوجه غدا الثلاثاء إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، قبل زيارتها إلى كييف، ستسافر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد بايدن..



رئيسة وزراء إيطاليا في زيارة لكييف غدا الثلاثاء المركز الخبري الوطني.

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