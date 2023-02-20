2023/02/20 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ،اليوم الاثنين، ان مشروع قانون الموازنة العامة سيصل إلى مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يؤكد وصول الموازنة لمجلس النواب الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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