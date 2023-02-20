2023/02/20 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الرئيس الأمريكي، جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا - وهي أول رحلة له إلى البلاد منذ بدء الغزو الروسي قبل عام تقريبًا، وقال بايدن "نعلم أنه ستكون هناك أيام وأسابيع وسنوات صعبة للغاية.لكن هدف روسيا كان محو أوكرانيا من الخريطة.حرب الفتح التي شنها بوتين تفشل " ، مضيفًا أن "الجيش الروسي خسر نصف الأراضي التي احتلها."

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الدليل هنا في هذه الغرفة".. شاهد ما قاله بايدن عن بوتين خلال زيارة مفاجئة إلى كييف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الدليل هنا في هذه الغرفة".. شاهد ما قاله بايدن عن بوتين خلال زيارة مفاجئة إلى كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).