العراق ولبنان يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

2023/02/20 | 18:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، وزير العمل اللبناني...

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