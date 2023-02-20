2023/02/20 | 18:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: غردت السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي..المسلة –...

ظهرت المقالة السفيرة الامريكية تتحدث عن شراكة شاملة مع العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الامريكية تتحدث عن شراكة شاملة مع العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الامريكية تتحدث عن شراكة شاملة مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).