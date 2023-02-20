"الله يعرف أكثر".. غانا "الحزينة" تستقبل جثمان نجمها الذي قتله الزلزال

2023/02/20 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل، الأحد، جثمان لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، الذي عثر عليه قتيلا في مبناه السكني المنهار، إثر الزلزال في تركيا إلى وطنه.

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